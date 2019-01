Marinho: MP dá maior segurança jurídica para coibir fraudes em benefícios

O secretário especial de Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, justificou a edição da medida provisória para combater fraudes no INSS como necessária para preencher "lacunas" e dar maior segurança jurídica ao sistema. "A fraude, da menor à maior, traz sequelas que vitimizam a sociedade. Tanto faz um pequeno ou grande vulto, isso certamente é suportado pelo conjunto da sociedade que não está mais conseguindo suportar esse regime de impostos exagerados e esse modelo de Estado que temos no País", disse Marinho, durante coletiva de imprensa para explicar os pontos da medida.