CCEE indica aumento de 6,9% no consumo de energia em janeiro

O consumo de energia elétrica somou 65.195 MW médios nos primeiros quinze dias deste ano, o que corresponde a um crescimento de 6,9%, na comparação o mesmo período de 2018, de acordo com dados preliminares de medição, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em seu boletim InfoMercado Semanal Dinâmico.



No Ambiente de Contratação Regulado (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, o aumento foi de 7,7%, índice que considera a migração de consumidores para o mercado livre (ACL). Desconsiderando esse movimento, o consumo seria 8,8% maior, influenciado pelas altas temperaturas registradas no começo de 2019, explicou a CCEE.



Já no Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, o consumo cresceu 5,1%, considerando a migração. Sem contar as novas cargas oriundas das distribuidoras, o consumo apresentaria elevação de 2,3%.



Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, incluindo dados de autoprodutores, varejistas, consumidores livres e especiais, destaque de alta para os setores de bebidas (+8,4%), transporte (+8,2%), minerais não metálicos (+7,1%) e de serviços (+5,6%), quando a migração não é considerada na análise. Por outro lado, alguns setores seguem apresentando retração no consumo, caso dos ramos de veículos (-6,4%), têxtil (-1,7%) e metalurgia e produtos de metal (-1,7%).