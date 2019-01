Petrobras diz ter acabado ciclo em que se valia de empréstimo de banco público

A Petrobras informou ter acabado o ciclo em que "se valia de empréstimos de bancos públicos", ao ser questionada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre a informação divulgada pelo site O Antagonista de que o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, enviou nota em que afirma que não pegará mais dinheiro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil.



"Já determinei que a Petrobras não opere com bancos públicos, pois os recursos da sociedade não podem ser empregados para subsidiar grandes empresas que têm fácil acesso aos mercados financeiros, e muito menos companhias estatais. Pagaremos as dívidas com BNDES e BB", traz a nota divulgada pelo Antagonista.



Ainda de acordo com a assessoria da Petrobras, o entendimento é de "que grandes empresas que dispõem de fácil acesso aos mercados financeiros não precisam ser subsidiadas com recursos públicos que deveriam ser investidos em programas em prol da sociedade".