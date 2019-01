China prepara mais medidas para impulsionar gastos com consumo

A China planeja ampliar esforços para impulsionar os gastos com consumo este ano, num momento em que a segunda maior economia do mundo exibe crescentes sinais de desaceleração.



Pequim vai adotar uma série de medidas para incentivar compras de carros e de eletrodomésticos, segundo comunicado divulgado hoje pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês). Governos locais devem adaptar as políticas de estímulos para atender suas circunstâncias particulares, disse a NDRC, que é a agência estatal de planejamento econômico do país.



A NDRC também encorajou explorar o potencial de demanda de residentes de áreas rurais através da promoção de produtos, inclusive os de maior qualidade.



O comunicado veio dias depois de o vice-presidente da NDRC, Ning Jinzhe, dizer à TV estatal chinesa que incentivar as vendas domésticas de automóveis faria parte da estratégia para impulsionar o consumo. Fonte: Dow Jones Newswires.