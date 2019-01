Movimento no varejo sobe 3,6% na 1ª quinzena do mês, revela ACSP

As vendas no comércio varejista da capital paulista tiveram crescimento médio de 3,6% nos primeiros quinze dias de janeiro de 2019 em relação a igual período do ano passado, informa em nota a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em contrapartida, na comparação com a primeira quinzena de dezembro de 2018, o volume de vendas na cidade de São Paulo teve recuo médio de 36,6%, o que é considerado dentro da sazonalidade pela instituição.



De acordo com a ACSP, a expansão das vendas do varejo nos primeiros quinze dias deste ano no confronto com o mesmo período do ano passado foi impulsionada pela modalidade à vista, com alta de 4,6%. Já as vendas a prazo subiram 2,6% no período.



O presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, afirma que o sistema de vendas à vista, que abrange principalmente compras de menor valor, tem sido beneficiado pelas altas temperaturas neste início de ano, que estimulam a comercialização de roupas e calçados da moda primavera-verão, adereços, artigos de praia, bronzeadores.



Também em função do forte calor, bens duráveis como ventilador e aparelho de ar condicionado têm tido bastante procura, elevando as vendas a prazo, mesmo com elevadas tributações incidentes sobre esses produtos, destaca.



A ACSP explica que a queda registrada nas vendas nos primeiros quinze dias em relação à primeira quinzena de dezembro está dentro da normalidade, já que no último mês do ano há um avanço das vendas por causa do décimo terceiro salário e do Natal. No período, houve queda de 44,1% nas vendas à vista e de 29,1% na categoria a prazo.