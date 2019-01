Estudantes brasileiros invadem Portugal

O número de estudantes brasileiros cursando graduação em Portugal cresceu 31% nos últimos três anos, de acordo com um levantamento realizado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, órgão ligado ao governo português. São aproximadamente 12 mil universitários brasileiros vivendo no país, o que representa 30% da comunidade estrangeira dentro das instituições de ensino portuguesas – é mais do que qualquer outra nacionalidade. Entre os motivos que fazem de Portugal o destino preferido dos brasileiros estão a familiaridade com a língua, a qualidade da educação, a possibilidade de viajar pela Europa e o intercâmbio cultural, segundo o especialista no tema Pablo Ganassim, coordenador do programa de intercâmbio da Escola Superior de Engenharia e Gestão (ESEG). Também é preciso apontar a falta de perspectivas no Brasil, especialmente para os jovens, depois da grave crise econômica dos últimos anos.



Marfrig leva churrasco para a praia



A Marfrig começou a operar neste mês, em parceria com o Carrefour, um contêiner-loja no litoral paulista com a bandeira Bassi. Com cortes especiais de carne bovina e acessórios para churrasco, a unidade ficará aberta durante o verão. Por enquanto, a empresa não dá pistas se pretende usar o projeto apenas como uma ação de marketing ou se vai transformar a Bassi em uma rede de butiques de carne, a exemplo da Swift, pertencente à JBS.



Brasil segue imbatível na blindagem automotiva



A violência urbana faz do Brasil campeão mundial em atividades pouco difundidas em países pacíficos. A blindagem automotiva é uma delas. Uma pesquisa realizada pela consultoria britânica Future Marketing Insights aponta que o país, já dono da maior frota blindada do mundo, vai liderar o crescimento global do setor. Segundo o relatório, até 2026, os negócios vão avançar 9% ao ano, o que é resultado principalmente do aumento dos indicadores de violência.



US$ 300 milhões

É quanto o Facebook vai doar, nos próximos 3 anos, para o fortalecimento de projetos jornalísticos. Uma das ideias de Mark Zuckerberg é usar o dinheiro na contratação de mais de 5 mil jornalistas para pequenas redações dos Estados Unidos e, assim, incentivar a realização de reportagens que afetem o cotidiano das localidades. Por trás do projeto está o combate à disseminação de fake news.





Troca de comando nas Lojas Marisa



O executivo Marcelo Doll Martineli, presidente do grupo DPSP, controlador das redes de drogarias São Paulo e Pacheco, está negociando para assumir a presidência da Lojas Marisa, especializada em moda feminina, segundo uma fonte a par das tratativas. Engenheiro de formação e com especializações voltadas para negócio e gestão, Martineli tem vasta experiência no varejo nacional. Ele atuou em companhias como C&A e Pernambucanas, onde exerceu funções de CEO e conselheiro.



"Se você quer fazer a diferença, transforme ideias em produtos e soluções"

. Satya Nadella, presidente da Microsoft

RAPIDINHAS



. As vendas de celulares encolheram no terceiro trimestre de 2018. Saíram das lojas 11,49 milhões de aparelhos – 10,8 milhões de smartphones e 617 mil feature phones (celulares com menos recursos). No total, o recuo foi de 7%. O desempenho não chega a assustar, já que tradicionalmente esse é um período de menos compras de celulares



. O valor médio gasto na compra aumentou. A categoria de modelos intermediários premium, vendidos por preços entre R$ 1.100 e R$ 1.999, cresceu 56% no período. O levantamento aponta ainda para uma alta do tíquete médio de 19,9% (comparação com igual período de 2017), chegando a R$ 1.340. Os dados são do IDC.



. Enquanto a Caixa deve deixar de patrocinar times de futebol, como sinalizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a cooperativa Sicredi está disposta a ampliar seus investimentos no esporte. A instituição renovou o patrocínio da Copa São Paulo de Futebol Júnior e dos campeonatos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.



. Maior fabricante brasileira de revólveres e pistolas, a Forjas Taurus S.A mudou de nome. Agora, a empresa gaúcha passa a se chamar Taurus Armas S.A. A mudança ocorre em uma das melhores fases da história da companhia, que vê com enorme expectativa a flexibilização da posse e do porte de armas pelo governo Bolsonaro.