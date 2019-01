''O governo precisa estimular o setor privado a investir'', diz economista

(foto: Divulgação)

São Paulo – O mineiro Roberto Macedo, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no início da década de 90, é um dos analistas mais argutos da vida brasileira. Mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e com pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, além de professor visitante nas universidades de Kobe, no Japão, e Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, Macedo construiu nos últimos anos uma imagem de independência que

nem sempre é fácil de encontrar no país.

Na entrevista a seguir, ele analisa os primeiros dias do presidente Jair Bolsonaro e aponta quais são os maiores desafios dos novos comandantes do país, empossados há menos de um mês. “A comunicação do governo com a sociedade está particularmente desarticulada, em grande parte porque se assenta em informações contraditórias”, diz. O economista, porém, ressalta o compromisso de Bolsonaro com a agenda liberal e a preocupação com os ajustes das contas públicas, fatores considerados essenciais para a retomada do crescimento sustentável. “É preciso fazer andar os programas de privatizações e obras de infraestrutura para colocar a economia em passo mais rápido”, alerta o especialista.

Macedo também sugere caminhos para um crescimento mais vigoroso nos próximos anos. “O comércio internacional e o estímulo interno têm que caminhar juntos”, afirma. “Mas esse estímulo tem que focar mais na poupança e no bom investimento que precisa ser feito dela.” Confira a entrevista completa a seguir.



Qual será o maior desafio do governo Bolsonaro?

O primeiro, sem o qual os outros desafios não serão superados, é colocar o time para trabalhar, e fazer de tudo para reduzir os conflitos. Alguns jogadores, que são os ministros e outros executivos, estão atuando como numa orquestra em que alguns músicos seguem as próprias partituras, sem se preocupar com o conjunto. Isso não pode acontecer. A comunicação do governo com a sociedade está particularmente desarticulada, em grande parte porque se assenta em informações contraditórias.



Em ordem de prioridade, quais são as reformas mais importantes a serem promovidas neste início de gestão?

A da Previdência, se robusta, pelo seu impacto num orçamento em que ela é o principal fator de desequilíbrio. Ao mesmo tempo, fazer andar os programas de privatizações e obras de infraestrutura e outras de construção civil, para colocar a economia em passo mais rápido, ajudar na geração de empregos e no aumento do PIB, o que também gera mais arrecadação tributária e ajuda nas contas públicas.



Como será possível equacionar o déficit fiscal e, ao mesmo tempo, cumprir as promessas de campanha de desoneração do setor produtivo e redução da carga tributária sobre pessoas físicas?

Além de questões fiscais como a da Previdência, como disse, é preciso tomar medidas para a economia andar mais rápido, pois isso geraria arrecadação adicional para acomodar desonerações e menor carga tributária. Isso vai tomar tempo, mas ele vai ter quatro anos para cumprir as promessas, o que não é pouco. Mas quanto mais rápido, melhor.





Qual é a sua expectativa em relação ao processo de privatizações arquitetado pela nova equipe econômica?

A perspectiva de ter um governo mais liberal pode ajudar a resolver os problemas do Brasil?

O novo governo chegou ao poder com amplo apoio popular e deve também conquistar um grande apoio no Legislativo com a renovação do Congresso. Quanto tempo essa lua de mel vai durar?

Qual a fórmula para o Brasil alcançar um crescimento sustentável, sem que enfrente novos ciclos de voos de galinha?

Qual é o reflexo desse processo?

O crescimento do Brasil nos próximos anos dependerá mais de suas estratégias voltadas às parcerias no comércio internacional ou passará pela volta da política de estímulo ao consumo interno?

Quais foram os principais erros cometidos pelos governos recentes do país que não podem ser repetidos pelo novo governo?

Sem o empurrão da China, como teria sido o Brasil nos anos Lula?

Quais foram os principais erros cometidos pelo governo Dilma?

Que avaliação o senhor faz do governo Temer?

O processo está em boas mãos, as do empresário Salim Mattar, fundador da Localiza, que assumiu a secretaria do Ministério da Economia que cuidará do assunto. Ele não tem experiência na máquina pública, mas é ótimo gestor, aprende rápido e sabe cobrar. Tenho certeza de que o programa será bem-sucedido.Esse é o caminho. Eu sou liberal na economia porque essa linha leva a um maior crescimento do PIB. Mas é preciso lembrar que o Brasil tem uma dívida social imensa. Qualquer governo precisa atacar as desigualdades sociais do Brasil.Ainda não vi o casamento do Executivo com o Legislativo. Então, não acho que se pode falar de lua de mel. Na área política, esse é o principal problema, e os dois ainda estão no namoro, que até aqui nem sequer se firmou.Vou responder com algo que resume os principais problemas que o Brasil enfrenta, e mostra como o governo vem prejudicando o PIB e daí vêm fórmulas para o Brasil voltar a crescer, de forma consistente. O economista Carlos Rocca, da Fipe-USP, segundo os últimos dados que vi dele, em números redondos, tem mostrado que as empresas e as famílias brasileiras poupam cerca de 20% do PIB, que não é uma taxa ruim, embora precisasse ser maior. Mas, desses 20%, cerca de 6% do PIB são emprestados ao governo, que, em lugar de poupar, usa esses 6% para financiar seus gastos correntes, como os da Previdência, e juros da sua enorme dívida, quase nada investindo em expansão da capacidade produtiva do país.Com isso, a taxa de investimento fica perto de 14% do PIB, que é baixíssima em termos internacionais e longe do suficiente para um crescimento sustentado. Países asiáticos que mostram as maiores taxas de crescimento do PIB investem perto de 30% dele. Na China, o índice é de aproximadamente 40%. No Brasil, essa é uma equação difícil de ajustar, e muitas fórmulas são necessárias para isso. Mas volto ao que já disse anteriormente, com alguns adendos. É preciso arrumar as contas do governo para que ele aumente também seus investimentos, e estimule o setor privado, de empresas e famílias, na mesma direção, para fazer o Brasil crescer mais e gerar mais recursos para a prestação de serviços públicos de que a população tanto carece.O comércio internacional e o estímulo interno têm que caminhar juntos. Mas esse estímulo tem que focar mais na poupança e no bom investimento dela. O consumo, usando linguagem típica do mineiro Aureliano Chaves, viria por “via de consequência”. Só assim será possível encontrar o caminho que leva à prosperidade.O ex-presidente Lula se vangloria da expansão do Bolsa-Família e de ter promovido o crescimento da economia, mas isso não foi coisa dele. Esse crescimento foi mais puxado pela China do que por Lula quando estava no governo. E Lula fez pouco pelo investimento, que é o que leva a um crescimento sustentado. Lula é mais chegado ao consumo, mas sem investimentos isso não funciona, e as famílias acabam se endividando muito, como estão hoje, e a coisa trava.Acho que o partido que nesta década mais fez pelo Brasil foi o Partido Comunista Chinês, e nenhum dos nossos. O Xi Jinping, secretário-geral desse partido, deveria ser convidado a vir a Brasília para receber uma condecoração por seus méritos. Sem eles, e sem os chineses, o Brasil provavelmente não sairia do lugar.Todos. Dilma foi um completo desastre.Temer deu uma arrumada para segurar as pontas, principalmente controlando a expansão dos gastos por emenda constitucional, mas também foi permissivo em alguns casos, como o do reajuste salarial de servidores, e perdeu a chance de entrar para a história se tivesse vetado o reajuste dos salários do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Temer diz que tirou o país da recessão porque as taxas de crescimento do PIB trimestral passaram a positivas a partir de 2017. De fato, as taxas de crescimento do PIB trimestral passaram a ser positivas desde 2017, mas isso não foi suficiente. Naquele ano, o PIB cresceu apenas 1,1% e espera-se que em 2018 vai crescer outro mísero 1,3%. Isso é pouco, quase nada para um país como o Brasil, que tem enormes desafios pela frente e que precisa de crescimentos mais robustos para resolver seus problemas. Na verdade, os crescimentos tímidos de 2017 e 2018 não foram suficientes para compensar as perdas de 2015, com queda de 3,5% do PIB, e de 2016, que teve outro tombo de 3,3%. O que se pode dizer é que o Brasil voltou a crescer, saindo da recessão, mas permanece numa depressão, e agora rasteja vagarosamente rumo à superfície.