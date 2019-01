PIB da Alemanha provavelmente cresceu no 4º trimestre, evitando recessão

Apesar de a economia da Alemanha ter desacelerado fortemente em 2018, seu Produto Interno Bruto (PIB) provavelmente cresceu um pouco no quarto trimestre, segundo comentários da agência de estatísticas do país, a Destatis.



Se o avanço no quarto trimestre se confirmar, a Alemanha terá evitado uma recessão técnica, normalmente caracterizada como dois trimestres consecutivos de queda no PIB.



No terceiro trimestre, o PIB alemão teve contração de 0,2% em relação aos três meses anteriores.



Dados preliminares da Destatis indicam que o PIB da Alemanha cresceu 1,5% em 2018, após mostrar expansão de 2,2% tanto em 2017 quanto em 2016. O resultado anual foi o mais fraco desde 2013. Fonte: Dow Jones Newswires.