PIB da Alemanha cresce 1,5% em 2018 e mostra forte desaceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 1,5% em 2018 ante o ano anterior, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Analistas consultados pela Trading Economics previam avanço maior do PIB alemão, de 1,7%.



O resultado do ano passado mostrou que houve forte desaceleração da economia da Alemanha, cujo PIB havia expandido 2,2% tanto em 2017 quanto em 2016.