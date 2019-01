Produção industrial da zona do euro tem queda de 1,7% em novembro

A produção industrial da zona do euro sofreu queda de 1,7% em novembro ante outubro, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas consultados pela Trading Economics previam baixa menor na produção, de 1%.



Na comparação anual, a indústria do bloco produziu 3,3% menos em novembro. Também neste caso, a previsão do mercado era de recuo menos acentuado, de 1,7%.



A Eurostat revisou para baixo o dado mensal de produção industrial de outubro, de ganho de 0,2% para acréscimo de 0,1%.