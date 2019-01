Vendas de carros na China sofrem 1ª queda anual desde 1990

As vendas de veículos de passageiros na China recuaram no ano passado, registrando a primeira queda desde 1990, à medida que incertezas econômicas pesaram na demanda. Em 2018, as vendas desses veículos totalizaram 23,71 milhões, resultado 4,1% menor que o do ano anterior, segundo dados da associação chinesa de montadoras.



Já as vendas de veículos comerciais avançaram 5,1% no último ano, a 4,37 milhões de unidades.



No total, as vendas de veículos na China ficaram em 28,08 milhões de unidades em 2018, representando declínio de 2,8% em relação a 2017.



Apenas as vendas de carros elétricos tiveram forte expansão em 2018, de 61,7%, alcançando 1,26 milhão de unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.