Superávit comercial da China com EUA atinge recorde de US$ 323 bilhões em 2018

O superávit comercial da China com os Estados Unidos teve expansão de 17% em 2018 e atingiu o nível recorde de US$ 323,32 bilhões, segundo dados oficiais, num momento em que as duas grandes economias tentam superar graves divergências no comércio bilateral.



Em 2017, o superávit comercial chinês com os EUA havia sido de US$ 275,81 bilhões.



No ano passado, as exportações em dólares da China para os EUA aumentaram 11,3% em relação a 2017, enquanto as importações cresceram apenas 0,7% na mesma comparação. Fonte: Dow Jones Newswires.