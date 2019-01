Governador gaúcho anuncia concessão de quatro rodovias pelo Twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou pelo Twitter ter assinado contrato de concessão de "quatro das mais importantes rodovias federais gaúchas: BR-101, BR-386, BR-290 (trecho de Freeway) e BR-448 (Rodovia do Parque)".



O leilão, realizado em novembro do ano passado, foi vencido pela Companhia de Participações em Concessões, empresa do grupo CCR, que já administra mais de 2,4 mil quilômetros de rodovias no Brasil. A companhia fixou a tarifa básica do pedágio em R$ 4,30545, deságio de 40,53% sobre o valor inicial.



Segundo o governador, o modelo de parceria público-privada adotado garantirá que R$ 13,4 bilhões sejam investidos pelos próximos 30 anos. Pelo projeto oficial, estão previstas, obrigatoriamente, duplicações de mais de 225 km da BR-386 e implantação de faixas adicionais em trechos já duplicados da BR-290 e BR-386. Além disso, estão previstos investimentos de implantação de 73,8 km de vias marginais e outras melhorias.