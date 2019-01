Energia elétrica recua 1,96% e gera alívio de 0,08 ponto porcentual no IPCA

A conta de luz voltou a ficar mais barata na passagem de novembro para dezembro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A energia elétrica teve redução de 1,96% em dezembro, refletindo a mudança na bandeira tarifária, que passou de amarela, em novembro, com a cobrança adicional de R$ 0,01 para cada kWh consumido, para verde, em dezembro, sem cobrança.



O movimento resultou num impacto negativo de 0,08 ponto porcentual para o IPCA. Em novembro, o recuo na tarifa de energia tinha sido de 4,04%.



O grupo Habitação passou de uma queda de 0,71% em novembro para recuo de 0,15% em dezembro.



A taxa de água e esgoto subiu 0,71% no último mês de 2018, pressionada pelo reajuste nas tarifas do Rio de Janeiro e de Porto Alegre.