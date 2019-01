Alimentos sobem 0,44% no IPCA de dezembro, revela IBGE

O grupo Alimentação e Bebidas registrou aumento de preços de 0,44% em dezembro, após a alta de 0,39% em novembro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo Alimentação, que responde por cerca de 25% das despesas das famílias, passou de um impacto de 0,10 ponto porcentual para a inflação de novembro para 0,11 ponto porcentual no IPCA de dezembro. O grupo teve o maior impacto na inflação, responsável por mais de dois terços da taxa de 0,15% registrada em dezembro.



Os preços dos alimentos para consumo no domicílio cresceram 0,50% em dezembro, após terem subido 0,34% em novembro.



As famílias pagaram mais em dezembro por cebola (24,03%), batata-inglesa (20,05%), feijão carioca (12,98%), frutas (3,11%) e carnes (2,04%). Por outro lado, ficaram mais baratos o leite longa vida (-7,73%), pão francês (-1,31%) e arroz (-1,19%).



A alimentação fora de casa desacelerou o ritmo de alta, passando de aumento de 0,49% em novembro para 0,33% em dezembro.