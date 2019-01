‘Amigo particular’ de Bolsonaro é indicado gerente na Petrobrás

Um capitão-tenente da reserva da Marinha classificado como "amigo particular" do presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi indicado na quinta, 10, para assumir a gerência executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobrás. Carlos Victor Guerra Nagem é funcionário da estatal há 11 anos e atualmente trabalha em Curitiba.



Desde que ingressou na Petrobrás, Nagem se licenciou em duas ocasiões, para disputar as eleições de 2002 e de 2016, usando a alcunha de Capitão Victor e filiado ao PSC (partido que Bolsonaro integrou e pelo qual o atual presidente foi eleito deputado federal em 2014).



Na primeira, Capitão Victor tentou se eleger deputado federal pelo Paraná; na segunda disputou uma cadeira de vereador em Curitiba. Nas duas foi derrotado. Em 2016, Bolsonaro gravou um vídeo em que pede votos para o candidato que classificou como "meu amigo particular": "É um homem, um cidadão que conheço há quase 30 anos. Um homem de respeito, que vai estar à disposição de vocês na Câmara lutando pelos valores familiares. E quem sabe no futuro tendo mais uma opção para nos acompanhar até Brasília", afirma o atual presidente no vídeo de 2016. "Todos nós ganharemos", continua Bolsonaro.



Na campanha, um dos slogans do Capitão Victor afirma que "Bolsonaro (o) indicou".



Experiência. Em nota, a Petrobrás confirmou a indicação e afirmou que o nome ainda "será submetido aos procedimentos internos de governança corporativa". Segundo a estatal, Nagem é graduado em Administração pela Escola Naval e há seis anos atua na área de Segurança Corporativa da Petrobrás. A empresa afirma ainda que o indicado possui mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem dez anos de experiência como professor no ensino superior.



Na quinta, às 23h, Bolsonaro divulgou no Twitter a indicação. "A seguir, o currículo do novo gerente executivo de Inteligência e Segurança da Petrobrás, mesmo que muitos não gostem, estamos no caminho certo", escreveu no post.



De acordo com o site O Antagonista, o anúncio foi feito por videoconferência para os funcionários na quinta. O salário dele na empresa, segundo o site, passará de R$ 15 mil mensais para mais de R$ 50 mil.



Capitão Victor vai substituir Regina de Luca, indicada pelo ex-presidente da Petrobrás Pedro Parente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.