Saída de dólar supera entrada em US$ 1,312 bi no ano até 4 de janeiro, diz BC

Após ter encerrado 2018 com fluxo cambial negativo de US$ 995 milhões, o País registrou saída líquida de US$ 1,312 bilhão em janeiro deste ano até o dia 4. O montante corresponde ao fluxo registrado nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro não houve movimentação.



A saída pelo canal financeiro em 2019 até o dia 4 foi de US$ 654 milhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 6,630 bilhões e de envios no total de US$ 7,285 bilhões.



O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo acumulado até 4 de janeiro ficou negativo em US$ 658 milhões, com importações de US$ 2,003 bilhões e exportações de US$ 1,345 bilhão.



Nas exportações estão incluídos US$ 305 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 260 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 780 milhões em outras entradas.