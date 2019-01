Governo de SP quer incluir aeroporto de Barretos em pacote de privatização

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autorizou estudos para incluir o Aeroporto Municipal Chafei Amsei, em Barretos, no programa paulista de privatização do setor. Segundo a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, os estudos de viabilidade técnica e econômica do terminal serão desenvolvidos pela Agência Reguladora de Transportes (Artesp) e pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp).



A ideia do governo paulista é privatizar 20 terminais aeroportuários em quatro anos. Em primeira visita oficial ao interior do Estado, Doria afirmou que se reunirá com executivos de companhias aéreas e com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para planejar o programa.



O aeródromo de Barretos tem foco na aviação geral (executiva e táxi aéreo) e atende principalmente o agronegócio, atividades de turismo e pessoas que procuram a região para tratamentos de saúde.



O aeroporto foi administrado pelo Daesp de 1978 até 2012, quando a gestão passou para a prefeitura do município.