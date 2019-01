China reduz impostos para pequenas empresas para estimular economia

O Conselho Estatal da China, como é conhecido o gabinete do país, anunciou hoje que Pequim irá reduzir impostos para pequenas empresas a fim de garantir que a economia doméstica cresça "dentro de uma faixa razoável".



O governo chinês irá ampliar a gama de pequenas companhias que terão direito a impostos corporativos preferenciais e ampliar a isenção do imposto sobre o valor agregado (IVA) para microempresas, informou o gabinete, segundo ata de uma reunião semanal.



Para empresas com renda anual de até 1 milhão de yuans (US$ 145,9 mil), a parcela de renda tributável será reduzida em 25%. No caso de companhias com renda anual de mais de 1 milhão de yuans até 3 milhões de yuans, essa parcela diminuirá 50%.



Já microempresas com vendas mensais inferiores a 100 mil yuans ficarão isentas do IVA. O teto anterior de receita mensal era 30 mil yuans.



As medidas, que entram em vigor neste mês, serão válidas por pelo menos três anos. A expectativa é que a carga tributária de pequenas empresas seja reduzida em cerca de 200 bilhões de yuans por ano, segundo o gabinete.



O órgão também orientou governos locais a acelerar as emissões de bônus de forma a estimular o crescimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires.