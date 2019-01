Planos para infraestrutura eram 'apanhado de projetos aleatórios', diz secretário

O novo secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura, Diogo Mac Cord, disse que a nova equipe quer racionalizar e priorizar os projetos para a área de forma conjunta. "Os planos para a infraestrutura para o país nos últimos anos eram um apanhado de projetos aleatórios. Não é o que queremos fazer. Precisamos priorizar para conseguir de fato trazer o maior retorno que pudermos dos investimentos", afirmou.



O secretário assumiu a pasta que era gestora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e é ligada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec).



Ele disse que o foco agora será planejamento com visão econômica e que o novo governo não tem vergonha de fazer parcerias "com os melhores do mundo" e citou universidades norte-americanas como Harvard e MIT.



Secretário de Políticas Públicas para o Emprego da Sepec, Fernando de Holanda Filho disse que todos os programas voltados para a capacitação de trabalhadores serão reavaliados. "Os que funcionam serão ampliados.Os que forem encontrados defeitos serão reavaliados e, se não forem encontradas soluções, serão cancelados", afirmou.



Ele disse ainda que a intenção é reduzir a rotatividade de empregados e aumentar a probabilidade dos desempregados encontrarem novas colocações. Ele disse que o Sistema Nacional de Emprego (Sine) é fundamental nesse processo.