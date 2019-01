Previdência continua em estudo, diz ministro do GSI

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, disse nesta terça-feira, 8, após reunião ministerial no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro que a proposta de reforma da Previdência "continua em estudo". "Continua em estudo, continua aquela teoria de que as idades têm que ser viáveis para ter possibilidade de ser aprovada", afirmou o ministro.



Segundo Heleno, não houve discussão e apresentação de detalhes sobre a reforma durante o encontro por parte da equipe do Ministério da Economia.



Ele também negou que os ministros tenham apresentado ao presidente nesta terça as medidas prioritárias que planejam para cada pasta ou um esboço delas - o que faria parte do plano de 100 dias de governo, elaborado pela Casa Civil.