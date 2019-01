Venda de veículos deve crescer 11,4% em 2019, para 2,86 milhões, diz Anfavea

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta terça-feira, 8, que a projeção de venda de veículos para 2019 é de 2,86 milhões de unidades, crescimento de 11,4% em relação ao resultado de 2018, quando 2,56 milhões de unidades foram vendidas.



A previsão considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



Se a projeção se confirmar, será o terceiro ano seguido de crescimento do mercado. No entanto, representará uma desaceleração do ritmo, uma vez que em 2018 o aumento foi de 14,6%.



Produção



Para a produção, o crescimento esperado para 2019 é um pouco menor, de 9%, para 3,14 milhões de unidades. O avanço, maior que os 6,7% registrados em 2018, não será mais forte porque se espera uma nova queda para as exportações, dessa vez de 6,2%, depois de um recuo de 17,9% em 2018.



As projeções para o mercado interno consideram um crescimento do PIB de 2,5% a 3%. Para a exportação, o principal motivo da queda, segundo a Anfavea, será a continuidade da crise na Argentina, maior comprador de veículos brasileiros, com 70% de participação.



Máquinas agrícolas



A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias deve crescer 10,9% em 2019, mostra projeção divulgada pela Anfavea. Se o ritmo se confirmar, serão 53 mil unidades vendidas.



Para a produção, a estimativa é de 66 mil unidades, alta de 0,5%. Em exportação, a Anfavea espera vender 13 mil unidades ao exterior, aumento de 2,5% sobre 2018.



A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias cresceu 12,7% em 2018 e somou 47,7 mil unidades, informou a Anfavea.



Só em dezembro, foram 4,4 mil unidades vendidas, alta de 22% em relação a igual mês do ano passado e aumento de 18,3% na comparação com novembro.



Na produção, o ano de 2018 terminou com um volume de 65,6 mil unidades, crescimento de 23,8% em relação a 2017. No último mês, foram fabricadas 5,5 mil unidades, aumento de 113,7% ante igual mês de 2017, mas queda de 14,3% sobre o resultado de novembro.



Em exportação, o segmento vendeu 12,6 mil unidades ao exterior em 2018, recuo de 9,1% na comparação com 2017. Em dezembro, foram 894 unidades produzidas, recuo de 30,5% ante dezembro de 2017 e baixa de 15,7% sobre novembro.