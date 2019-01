Souza diz que expectativa é Caixa entregar lucro de R$ 15 bi em 2018

De saída da presidência da Caixa, Nelson Antonio de Souza afirmou nesta segunda-feira, 7, que o banco estatal deve fechar 2018 com lucro de cerca de R$ 15 bilhões em 2018, ante R$ 7,3 bilhões no ano anterior. Ele também informou que o banco entregará uma "inadimplência histórica".



Segundo Souza, o índice de calotes em operações com o banco fechará o ano abaixo de 2%. "Pedro (Guimarães, novo presidente da Caixa), vai ser menos de 2% inadimplência em 2018. É uma inadimplência histórica", afirmou Souza em cerimônia de transmissão de cargo.



No fim do terceiro trimestre, a inadimplência estava em 2,4%, lembrou Souza.



Souza ainda destacou as medidas de governança adotadas pela sua gestão, após uma série de investigações terem operações do banco como alvos principais. "Corrigimos o rumo dessa história e colocamos a Caixa nas páginas onde ela deve estar, na economia", afirmou.