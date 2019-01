Labuto diz que BB está preparado para enfrentar grandes desafios

O executivo Marcelo Labuto, que deixa nesta segunda-feira, 7, a presidência do Banco do Brasil, afirmou, em cerimônia de transmissão de cargo, que "não tem sentido a instituição ser o maior banco se o retorno aos acionistas for inferior até mesmo à taxa básica de juros". "Era esse o cenário em 2016", pontuou.



Labuto afirmou ainda que presidir o Banco do Brasil foi, de longe, o momento mais desafiador de sua trajetória. "A importância da marca, somada à força dos funcionários, compõe uma empresa admirável", disse. Em seu discurso, ele afirmou ainda que o Banco do Brasil está preparado para enfrentar os grandes desafios do Brasil e do mundo.



Labuto transmite nesta tarde o cargo ao novo titular, Rubem Novaes, na sede do banco.