TCU e BNDES trabalharão juntos em plano de gestão e privatizações, diz Múcio

Após o órgão de controle ter sido citado como um parceiro pelo novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, disse nesta segunda-feira, 7, que a ideia é trabalhar em conjunto com o banco de fomento na análise do novo plano de gestão e do programa de privatizações que será tocado pelo BNDES.



"Vamos continuar orientando e trabalhando juntos no sentido de corrigir o que foi feito e conversar antecipadamente sobre novos passos. O distanciamento que houve no passado (entre TCU e BNDES) foi ruim para ambos", avaliou Múcio Monteiro.



Durante o discurso de posse no período da manhã desta segunda, Levy disse que pretende ajustar o balanço do BNDES para que o banco dependa menos de aporte de recursos do Tesouro Nacional.