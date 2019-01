Caixa tem R$ 40 bi em Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, diz presidente

O novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta segunda-feira, 7, após tomar posse no Palácio do Planalto, que a instituição possui uma dívida com o governo de R$ 40 bilhões em Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD). Segundo ele, essa é uma dívida que não tem prazo, "o que não é justo".



"Todos nós temos dívidas com prazo para pagar, os bancos privados também têm, e estes R$ 40 bilhões serão pagos", afirmou Guimarães. "Temos várias maneiras de pagar. Uma delas é abrindo o capital de empresas que são controladas pela Caixa."



Na lista, estão a princípio as operações de cartões da Caixa, seguros, asset management e loterias. "Temos quatro anos para fazer este pagamento e o farei. As operações (de abertura de capital) já estão adiantadas e faremos ao menos duas este ano, talvez três. Ao menos duas é o meu compromisso com o ministro Paulo Guedes", disse.



De acordo com Guimarães, as primeiras serão as operações com securidade, cartões e loterias. "O que vai demorar mais é a de asset, que temos que criar uma empresa - uma DTVM - que precisa da autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)", explicou.



"Mas as quatro (operações) serão feitas e podemos fazer mais. A primeira operação provavelmente será ainda no primeiro semestre deste ano. A de securidade é a mais adiantada, embora a de cartões também esteja adiantada", acrescentou Guimarães.



O novo presidente da Caixa afirmou ainda que toda operação que tiver sido negociada antes, pela antiga administração, será revista. "A operação muito grande, que é da Caixa Seguridade, será revista. Assim como serão revistas todas as operações em empresas que são controladas pela Caixa Par. Há várias empresas, algumas delas que dão prejuízo há muito tempo, e faremos avaliação em cada empresa".



O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira da cerimônia de posse dos novos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, BNDES, Joaquim Levy, e Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O evento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.