Estamos na terceira onda do varejo digital; entenda o que isso significa

O varejo digital é formado por ondas, de acordo com o fundador da VTEX, multinacional brasileira de tecnologia com foco em armazenamento de dados, Mariano Gomide. Segundo ele, primeiro, presenciamos a replicação das lojas físicas para o ambiente digital. Depois, veio a era dos marketplaces – os shopping centers virtuais. E, agora, vivemos a terceira onda, a da experiência unificada, em que o consumidor acessa diferentes canais para escolher um produto.

Conforme levantamento da consultoria McKinsey, a ida ao ponto de venda impacta na decisão de compra em 40% dos casos, devido ao fato de o cliente mudar de opinião com base no que vê no local. É grande o potencial dessa forma de consumir. “Apenas nos próximos três anos cerca de 45% das vendas serão realizadas com a participação conjunta de pontos de venda físicos e digitais”, afirma Gomide.

O resultado é o varejista se transforma em um conector de estoques, pois a loja física passa a ser usada como recurso de estoque, ou ponto de retirada, ou ainda a chamada prateleira infinita, quando incluiu os produtos de outras filiais, franquias e até mesmo de outras empresas.