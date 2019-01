FGV anuncia fim da sondagem de investimentos

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) informou, em nota, que deixará de divulgar a Sondagem de Investimentos. A última publicação de resultados do indicador ocorreu no dia 10 de dezembro do ano passado, referente ao quarto trimestre de 2018.



O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria era divulgado trimestralmente pela FGV. O objetivo era medir a disseminação do ímpeto de investimento entre as empresas industriais para antecipar tendências econômicas.Segundo a nota veiculada nesta sexta-feira, 4, apesar da descontinuidade do indicador, algumas perguntas sobre investimentos continuarão sendo realizadas na forma de quesitos especiais que serão adicionados trimestralmente nas sondagens produzidas pelo Ibre/FGV. A instituição decidirá se divulgará ou não as informações coletadas, sem calendário prévio estabelecido.No quarto trimestre do ano passado, o Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria subiu 4,4 pontos ante o terceiro trimestre, para 117,4 pontos.