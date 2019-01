Inflação ao consumidor sobe 1,6% em dezembro na zona do euro e frustra previsão

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,6% na preliminar de dezembro, na comparação com igual mês de 2017, informou nesta sexta-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 1,8%, após o avanço de 1,9% registrado em novembro.



O núcleo do CPI teve alta de 1,0% na preliminar de dezembro, na comparação anual. Nesse caso, o resultado veio em linha com a expectativa dos analistas e repete a alta de 1,0% registrada em novembro.



A meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de quase 2%.