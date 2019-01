IPC-Fipe sobe 0,09% em dezembro e inflação no ano de 2018 fica em 3,02%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,09% em dezembro, perdendo força ante a alta de 0,15% registrada em novembro, mas acelerando em relação à terceira quadrissemana do mês passado, quando o avanço havia sido de 0,06%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



O resultado de dezembro ficou dentro do intervalo das projeções colhidas pelo Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, com sete instituições de mercado, que iam de queda de 0,07% a alta de 0,16%. A mediana das projeções era de alta de 0,12%, portanto o resultado ficou abaixo da mediana.



Nos 12 meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,02%.



A desaceleração do IPC-Fipe em dezembro ante o mês anterior foi fruto do comportamento dos segmentos de Habitação, Transportes, Despesas Pessoais, Saúde, Vestuário e Educação, que reduziram suas altas ou passaram a recuar mais. No caso de Habitação, houve queda de 0,06% em novembro e recuo de 0,43% em dezembro; em Transportes, a baixa de 0,51% de novembro deu lugar a um recuo de 0,77% em dezembro. Em Despesas Pessoais, a alta de 1,14% de novembro desacelerou para um avanço de 0,77% em dezembro; em Saúde, o avanço desacelerou de 0,92% em novembro a 0,27% em dezembro; em Vestuário, a alta desacelerou de 0,25% em novembro para 0,20% em dezembro; e, em Educação, o avanço foi de 0,06% em novembro e de 0,05% em dezembro.



O componente Alimentação, por outro lado, acelerou de uma alta de 0,08% em novembro para um avanço de 0,84% em dezembro.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em dezembro:



- Habitação: -0,43%



- Alimentação: 0,84%



- Transportes: -0,77%



- Despesas Pessoais: 0,77%



- Saúde: 0,27%



- Vestuário: 0,20%



- Educação: 0,05%



- Índice Geral: 0,09%