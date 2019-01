ANP aprova pagamento de R$ 46,6 mi da subvenção ao diesel a mais três empresas

A diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou, nesta quinta-feira, 4, o pagamento a mais três empresas da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel.



A Blueway Trading Importação e Exportação teve quatro pagamentos aprovados referentes a diferentes período de apuração: dois para a região Sul, um para Nordeste (e Tocantins), e outro para as regiões Nordeste (e Tocantins) e Sudeste. Além dela, também tiveram pagamentos aprovados a Atlantimport Comercial S.A. e a Columbia Trading AS. O total de pagamentos autorizados foi de aproximadamente R$ 46,6 milhões.



A Blueway recebeu R$ 10.733.996,30 pelo período de 1/8 a 30/8 na Base Sul. Ainda por essa mesma Base, a companhia recebeu R$ 16.795.700,53, pelo período de 30/9 a 29/10. Outros R$ 826.535,15 foram pagos à companhia pela Base Nordeste e Tocantins, pelo período de 30/10 a 29/11. Por fim, a Blueway recebeu R$ 15.252.258,11 pela Base Nordeste, Tocantins e Sudeste, referente ao período de 30/9 a 29/10.



A Atlantimport Comercial recebeu, pelo período de 30/10 a 28/11, R$ 2.018.481,19. A Columbia Trading recebeu R$ 973.541,88, pelo período de 30/10 a 28/11.



O efetivo pagamento da subvenção depende da comprovação de regularidade fiscal dos beneficiários, conforme dispõe o regulamento do programa.