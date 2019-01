FGV: IPC-S avança em sete capitais pesquisadas no fechamento de dezembro

A inflação ao consumidor subiu em dezembro nas sete capitais em que a Fundação Getulio Vargas (FGV) faz a tomada de preços que embasa a Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de dezembro.



O Índice pleno foi publicado ontem e mostrou alta agregada de 0,29% nos preços, com elevação de 0,19 ponto porcentual em relação à taxa de 0,10% apurara em novembro.



A maior taxa, de 0,73% foi verificada no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, com taxa de 0,25%, ficaram na segunda colocação, seguidas por Salvador, com inflação de 0,22%, Recife com 0,19%, São Paulo com 0,11% e Brasília, 0,09%.