Volkswagen foi destaque com avanço de 35%

Cinco montadoras registraram crescimento acima do mercado total de automóveis e comerciais leves, de 14,6%, no ano que acabou. O destaque foi a Volkswagen, com alta de quase 35% em relação a 2017.



Segundo dados preliminares, a marca vendeu 366,9 mil veículos e ficou em segundo lugar no ranking nacional, atrás da General Motors, com 433,9 mil unidades - 10% a mais que em 2017.



Outro destaque foi a Renault, que vendeu 214,9 mil unidades, alta de 28,7% ante 2017. A marca ocupou a quinta posição na lista das fabricantes. Jeep e Nissan, que estão em nono e a décimo lugares, cresceram 21,3% e 23,7% respectivamente, com 106,9 mil e 97,5 mil unidades.



A Fiat ficou em terceiro lugar, com 325,7 mil unidades, alta de 11,8%. Na sequência veio a Ford, com 226,4 mil unidades (crescimento de 9,5%). A Hyundai ficou na sexta posição, com venda de 206,5 mil veículos e crescimento de 2,3% ante 2017.



Em porcentual, o crescimento mais expressivo foi da Chery, que mais que dobrou suas vendas (de 3,7 mil para 8,6 mil unidades). A chinesa fez parceria com o grupo Caoa - que também produz alguns veículos da Hyundai - e lançou novos produtos, além de receber significativos investimentos em marketing.



Entre os carros mais vendidos no País, o Chevrolet Onix manteve a liderança pelo quarto ano seguido, com 210 mil unidades, quase a metade das vendas totais da GM. A segunda posição ficou com o Hyundai HB20 (105 mil unidades), seguido pelo Ford Ka (102 mil).



As montadoras prometem muitas novidades para este ano. Uma delas é o utilitário-esportivo T-Cross, da Volkswagen, que será lançado até março.