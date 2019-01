Transferência de ativos para iniciativa privada é prioridade, diz novo ministro

A transferência de ativos para a iniciativa privada por meio de concessões será uma prioridade do Ministério da Infraestrutura, afirmou o novo titular da pasta, Tarcísio Gomes de Freitas, ao tomar posse do cargo.



Ele afirmou que é necessário aumentar investimentos e que, para isso, pretende calibrar falta ou excesso de regulação para os setores.



Na área de planejamento, ele ressaltou a importância do trabalho conjunto com a iniciativa privada e os papéis do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e da Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Criada para construir o trem bala, a EPL agora integrará o Ministério da Infraestrutura e cuidará da estruturação de projetos.



O ministro listou algumas concessões que estão a caminho já em março, como a da Norte-Sul e a dos 12 aeroportos no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Outras concessões de aeroportos serão anunciadas em seguida ao leilão.



Ele citou ainda a novas licitações da Dutra e da BR 381, e disse que pretende concluir a pavimentação da BR 163 no Pará. O jornal "O Estado de S. Paulo" informou na terça-feira que o escoamento da safra é uma preocupação do governo. Segundo o ministro, foi elaborado um plano de escoamento que evitará prejuízos com atoleiros.



Tarcísio reiterou o interesse em renovar os contratos de concessão das ferrovias e reafirmou que, ao obter o novo contrato, as concessionárias investirão em novas linhas. A renovação da Vitória a Minas, por exemplo, viabilizará a construção da Fico, entre Água Boa (MT) e Campinorte (Go). "Isso vai acontecer logo, este ano", prometeu.



O ministro afirmou que trabalhará com toda energia para viabilizar a Ferrogrão.



As concessões rodoviárias que atualmente enfrentam dificuldades receberão solução, disse o ministro. Ela pode vir com o alongamento dos prazos de Investimento, o que pode ser autorizado nas revisões quinquenais dos contratos. Outro problema pendente que ele pretende solucionar é o do aeroporto de Viracopos.



Tarcísio disse que o problema do frete rodoviário poderá ser resolvido com o uso de tecnologia.