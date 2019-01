Marinho: governo deve utilizar texto de Temer para reforma da Previdência

O secretário especial da Previdência do Ministério da Economia, deputado Rogério Marinho, disse que a equipe usará o "bom senso" e considerará utilizar o texto de reforma da Previdência enviado pelo ex-presidente Michel Temer, já em tramitação no Congresso Nacional.



"A proposta que aí está não é a ideal, serão feitos ajustes. Vamos construir um texto mais definitivo, mas vamos levar em consideração a economia processual", afirmou, pouco antes da cerimônia de transmissão de cargo do Ministério da Economia.



Segundo o secretário, foi feita uma longa análise sobre diversas propostas e "decisões foram tomadas". Ele evitou entrar em detalhes e disse que o ministro Paulo Guedes falará mais sobre o assunto. Marinho disse ainda que o desenho final da proposta de reforma do novo governo será apresentado em fevereiro, quando os novos parlamentares tomarem posse no Congresso Nacional.



O secretário afirmou que, independentemente da reforma da Previdência, o governo publicará uma medida provisória para reduzir fraudes e melhorar a eficiência no pagamento de benefícios. Ele afirmou que a MP será apresentada em entrevista coletiva na sexta-feira.