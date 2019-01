Fluxo cambial total em 2018 é negativo em US$ 995 milhões

O fluxo cambial total de 2018 ficou negativo em US$ 995 milhões, informou nesta quarta-feira, 2, o Banco Central. Em 2017, o resultado havia sido positivo em US$ 625 milhões.



O montante representa a totalidade do movimento do ano passado, porque no dia 31 de dezembro não houve registro de operações. Chama atenção o fato de o fluxo acumulado em 2018 ter passado de positivo para negativo na semana passada. Isso ocorreu em função do forte movimento de remessas na conta financeira visto em dezembro, com empresas e fundos enviando recursos ao exterior.



A saída pelo canal financeiro em 2018 foi de US$ 48,735 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 524,655 bilhões e de envios no total de US$ 573,390 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo anual acumulado em 2018 ficou positivo em US$ 47,740 bilhões, com importações de US$ 179,080 bilhões e exportações de US$ 226,820 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 34,173 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 74,912 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 117,735 bilhões em outras entradas.



Dezembro



Depois de encerrar novembro com saídas líquidas de US$ 6,614 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 12,756 bilhões em dezembro. O montante leva em conta as operações até o dia 28. No dia 31, segunda-feira, não houve registro de operações.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 14,635 bilhões. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 57,331 bilhões e de retiradas no total de US$ 71,966 bilhões. No comércio exterior, o saldo de dezembro é positivo em US$ 1,879 bilhão, com importações de US$ 15,937 bilhões e exportações de US$ 17,816 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,554 bilhões em ACC, US$ 6,000 bilhões em PA e US$ 9,263 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial total registrado na semana de 24 a 28 de dezembro de 2018 ficou negativo em US$ 3,641 bilhões. Houve movimento em apenas quatro dias úteis da semana, já que no dia 25 foi feriado de Natal.



O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 4,130 bilhões na semana passada, resultado de aportes no valor de US$ 8,961 bilhões e de envios no total de US$ 13,091 bilhões.



No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 489 milhões, com importações de US$ 2,632 bilhões e exportações de US$ 3,121 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 323 milhões em ACC, US$ 715 milhões em PA e US$ 2,084 bilhões em outras entradas.