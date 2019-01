PMI da indústria da China recua de 50,2 em novembro a 49,7 em dezembro

O índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China caiu de 50,2 em novembro a 49,7 em dezembro, informaram a Caixin Media e a IHS Markit nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam queda menor, a 50,2.



A marca de 50,0 separa expansão da contração. Foi a primeira vez desde maio de 2017 que a leitura ficou abaixo de 50, apontando contração da atividade.



O subíndice de novas encomendas recuou abaixo de 50 pela primeira vez desde junho de 2016, refletindo enfraquecimento da demanda no setor, afirmou a Caixin. A leitura de novas encomendas de exportações subiu marginalmente em dezembro, mas seguiu em território de contração.



"No geral, o setor manufatureiro enfrentou enfraquecimento da demanda doméstica e demanda eterna contida em dezembro", afirmou Zhengsheng Zhong, economista do CEBM Group, em comunicado que acompanha a divulgação do indicador. O setor industrial mostrou uma intenção mais forte de reduzir estoques e os preços de produtos da indústria recuaram, o que poderia pesar mais sobre a produção, de acordo com Zhong. "Parece cada vez mais provável que a economia chinesa pode ficar sob maior pressão de baixa."



A pesquisa da Caixin é baseada em dados compilados mensalmente a partir de respostas a questionários enviados a executivos de compras em mais de 400 companhias do setor. Em comparação com o número oficial, a pesquisa do PMI da Caixin e da Markit tende a monitorar mais de perto as empresas privadas.