Janeiro terá bandeira tarifária verde nas contas de energia, informa Aneel

A conta de luz não ficará mais cara em janeiro aos consumidores. Isso porque o ano novo se inicia com bandeira tarifária verde, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em nota, a agência ressalta que a estação chuvosa está propiciando elevação da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e do nível dos reservatórios.



Do ponto de vista técnico, a explicação é que houve recuperação do risco hidrológico (GSF) e manutenção do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) em patamar reduzido - sendo estes os dois fatores determinantes para acionar o sistema de bandeiras tarifárias.