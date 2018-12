Petrobras: Produção de petróleo e gás em novembro cai 2% em relação a outubro

A Petrobras divulgou dados de sua produção de petróleo e gás natural no mês de novembro. Houve uma queda de 2% em relação a outubro, passando de 2,66 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) para 2,62 milhões de boed. No acumulado do ano, a produção está em 2,6 milhões de boed, enquanto a meta para o ano é de 2,7 milhões de boed.



A Petrobras justifica que a queda se deve principalmente à realização de paradas para manutenção no FPSO Cidade de Ilhabela, no campo de Sapinhoá, na área do pré-sal da Bacia de Santos, e também nas plataformas P-18 e P-37, no campo de Marlim, na Bacia de Campos. No mês passado, entrou em operação a plataforma P-75, segunda unidade instalada no campo de Buzios, também na Bacia de Santos.



A produção total operada da Petrobras, contando também a parcela de terceiros, chegou a 3,28 milhões de boed, dos quais 3,15 milhões no Brasil.



A produção própria de óleo no Brasil caiu 1% em novembro, para 2,01 milhões de barris por dia (bpd). No acumulado em 2018, a produção de óleo está em 2 milhões de barris por dia, enquanto a meta é de 2,1 milhões de bpd.