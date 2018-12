Concessões no crédito livre sobem 2,2% em novembro ante outubro, revela BC

As concessões no crédito livre subiram 2,2% em novembro ante outubro, para R$ 302,2 bilhões, informou na manhã desta quinta-feira, 27, o Banco Central (BC). Houve avanço de 12,7% em 12 meses até novembro.



No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 5,6% em novembro ante outubro, para R$ 175,4 bilhões. Em 12 meses até novembro, há alta de 10,5%.



Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões caíram 2,1% em novembro ante outubro, para R$ 126,9 bilhões. Em 12 meses até novembro, o avanço é de 15,6%.



Inadimplência



A taxa de inadimplência no crédito livre passou de 4,1% em outubro para 4,0% em novembro. Para pessoa física, a taxa de inadimplência passou de 4,9% para 4,8%. Para as empresas, a taxa passou de 3,1% para 3,0%.



A inadimplência do crédito direcionado passou de 1,9% em outubro para 1,8% em novembro.



Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência foi de 3,1% em outubro para 3,0% em novembro.