Eletrobras fecha acordo com a SEC que prevê pagamento de US$ 2,5 milhões

A Eletrobras fechou acordo com a U.S. Securities and Exchange Comission (SEC, autoridade reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos) para encerrar as investigações abertas por irregularidades apuradas durante a Operação Lava Jato. O acordo prevê o pagamento de US$ 2,5 milhões.



Segundo a estatal informa em Fato Relevante, a SEC considerou todas as medidas adotadas para fortalecer os controles internos, a evolução do programa de compliance e demais procedimentos anticorrupção, bem como a postura de cooperar com as investigações.



A companhia informa ainda que não há mais pendências com agentes reguladores norte-americanos.