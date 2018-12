Petrobras pede registro de emissão de debêntures de R$ 3 bilhões junto à CVM

A Petrobras submeteu nesta quarta-feira, 26, pedido de registro à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de sua 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 3 bilhões, anunciada pela companhia no dia 18 deste mês.



Como a companhia já havia comunicado, a emissão será feita em três séries, e as duas primeiras serão enquadradas como debêntures incentivadas. Nestas séries, os títulos terão atualização pelo IPCA, com prazos de vencimento de sete e 10 anos, respectivamente. Estes recursos serão utilizados na exploração e avaliação de diversos campos.



As debêntures da terceira série terão vencimento de sete anos, e não terão o tratamento tributário especial, já que os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas e reforço de caixa. Nas três séries, as remunerações serão definidas durante o processo de bookbuilding.



No caso das duas primeiras, a taxa será pré-fixada, enquanto na terceira a remuneração será de uma porcentagem do CDI. A oferta será coordenada por Itaú BBA, BB - Banco de Investimento, Bradesco BBI e Santander Brasil.