FGV: IPC-S sobe 0,10% na 3ª quadrissemana de dezembro após -0,03% na 2ª medição

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) inverteu o sinal de queda para alta de 0,10% na terceira quadrissemana de dezembro, informou na manhã desta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na segunda leitura do mês, o IPC-S teve queda de 0,03%.



No período, cinco das oito classes de despesa que compõem o indicador registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para Habitação (-0,36% para -0,13%), cujo item tarifa de energia elétrica residencial arrefeceu a velocidade de baixa de 3,51% na segunda medição para recuo de 2,37%.



Destaque de acréscimos também foi registrado nos grupos: Educação, Leitura e Recreação (0,83% para 1,09%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,03% para 0,10%). Nestes conjuntos de preços, houve encarecimento em passeios e férias (4,91% para 6,48%) e artigos de higiene e cuidado pessoal, cuja variação saiu de queda de 1,28% para recuo menos intenso, de 1,02%, respectivamente.



Na direção contrária, os conjuntos de preços de Educação, Leitura e Recreação (1,09% para 0,98%), Comunicação (0,11% para 0,05%) e Despesas Diversas (0,25% para 0,19%) reduziram o ritmo de elevação da segunda para a terceira quadrissemana de dezembro.