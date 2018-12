BC formaliza Berriel na área de Política Econômica e Carlos Viana na Monetária

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, editou portaria que designa o diretor de Assuntos Internacionais do órgão, Tiago Couto Berriel, para responder também pela área de Política Econômica. Outra portaria define que o atual diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, irá responder agora pela área de Política Monetária. Os atos estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) em edição extraordinária do dia 24 de dezembro.



As mudanças ocorrem depois da saída de Reinaldo Le Grazie da Diretoria de Política Monetária. A exoneração de Le Grazie foi publicada na última sexta-feira, 21, atendendo a pedido do próprio diretor, que alegou razões pessoais para deixar o cargo.



O BC já havia informado que os dois diretores retornarão às suas diretorias originais assim que o Senado apreciar o nome de Bruno Serra Fernandes, já anunciado pela equipe de transição governamental para ocupar a Diretoria de Política Monetária.



O futuro governo de Jair Bolsonaro deverá fazer a designação do nome do economista assim que tomar posse. O nome de Fernandes deverá passar por sabatina e aprovação no Senado, para que então possa assumir a diretoria.



O processo será o mesmo a ser enfrentado pelo economista Roberto Campos Neto, indicado pela equipe de transição para a presidência do BC. A expectativa é de que isso possa ocorrer em fevereiro, após a posse dos novos senadores.