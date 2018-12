Japão: Greg Kelly, auxiliar de Carlos Ghosn na Nissan, deve ser libertado hoje

Um tribunal japonês rejeitou um recurso movido por promotores contra o estabelecimento de fiança para a libertação do executivo americano da Nissan Motors, Greg Kelly.



Este era o último obstáculo que impedia Kelly de se livrar da detenção por supostamente subfaturar a renda de seu chefe, o ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn.



A corte havia aprovado a libertação de Kelly com pagamento de uma fiança de 70 milhões de ienes (US$ 635.600). A expectativa é de que ele seja liberado ainda hoje.



Kelly e Ghosn estão presos na Casa de Detenção de Tóquio desde 19 de novembro. Eles são acusados de subfaturar o pagamento de Ghosn em cerca de 5 bilhões de ienes (US$ 44 milhões) em 2011-2015. Fonte: Associated Press.