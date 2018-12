Senado italiano aprova projeto orçamentário para 2019

Depois de uma sessão tumultuada, o Senado da Itália aprovou um projeto orçamentário do país, que foi ajustado em uma tentativa de satisfazer as preocupações da União Europeia. A proposta inicial projetava déficit fiscal de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) italiano em 2019 e foi rejeitada pelo bloco europeu. Após intensas negociações, o novo plano orçamentário prevê saldo negativo de 2,04% do PIB no próximo ano.



Grande parte dos gastos planejados pelo governo italiano em 2019 satisfaz as diversas promessas de campanha da coalizão populista do país, como a eliminação da reforma da previdência e garantia de renda para desempregados ou pessoas em condições de subemprego.



O governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte tenta obter a aprovação final do orçamento na Câmara dos Deputados ainda esta semana. A Comissão Europeia poderia desencadear sanções caso o orçamento revisado não seja aprovado até 31 de dezembro. Os partidos de oposição, contudo, ameaçam a aprovação do pacote fiscal, que contém poucos investimentos para animar a economia da Itália. Fonte: Associated Press.