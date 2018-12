O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta sexta-feira que a instituição "avalia muito atentamente" os sinais dos mercados, a fim de tomar suas melhores decisões na política monetária. Com direito a voto nas decisões de juros, Williams enfatizou ainda que o Fed tem flexibilidade na realização de sua política, podendo alterar o rumo a partir dos sinais do mercado e da perspectiva econômica.



Em entrevista à rede CNBC, Williams afirmou que há uma série de fatores que influenciam os mercados nos últimos meses, para além de especificidades de política monetária ou da perspectiva. Ele citou preocupações com o comércio global e a China e também com tarifas e negociações comerciais. "Diria que uma série de fatores contribui para a volatilidade nos mercados", comentou.



O dirigente disse que o Fed já provou em anos recentes que, quando há mudanças no cenário, está pronto a reavaliar sua postura na política monetária "para garantir nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços e isso é o que faremos".



Williams afirmou que o mais recente comunicado não era uma promessa de elevar os juros de novo, enfatizando a flexibilidade da instituição a partir dos sinais do cenário. Segundo ele, caso a economia atenda às expectativas dos dirigentes, duas altas de juros em 2019 "são prováveis".



O presidente do Fed de Nova York citou ainda que prevê crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA em 2019, com inflação em "cerca de 2%" e a taxa de desemprego em 3,5%. Ele também disse que não vê neste momento motivos para mudar o plano de redução gradual no balanço patrimonial do Fed.