Sentimento do consumidor sobe a 98,3 em dezembro nos EUA e supera previsão

O índice de sentimento dos consumidores nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan avançou de 97,5 em novembro a 98,3 na leitura final de dezembro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda a 97,0.



A leitura sobre as expectativas dos consumidores, porém, recuou de 88,1 em novembro a 87,0 em dezembro. A das condições atuais avançou de 112,3 em novembro a 116,1.



Na média de 2018, o índice ficou em 98,4, no maior nível desde o patamar de 107,6 atingido no ano 2000, aponta a pesquisa.