IPCA-15 cai em 0,16% em dezembro, ante alta de 0,19% em novembro, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou queda de 0,16% em dezembro, após ter avançado 0,19% em novembro, informou na manhã desta sexta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o menor resultado mensal registrado desde julho de 2017. É também o menor resultado para um mês de dezembro desde a implantação do Plano Real, em 1994.



A deflação foi mais intensa que a mediana (-0,12%) das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast. Eles esperavam uma queda de 0,20% a 0,06%.



Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou aumento de 3,86% no ano. As projeções iam de avanço de 3,85% a 4,03%, com mediana de 3,91%. O resultado veio bem abaixo dos 4,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, ressaltou o IBGE.