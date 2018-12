PIB do Reino Unido cresce 0,6% no 3º trimestre, confirma pesquisa

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo e registrou expansão de 1,5% na comparação anual, segundo dados finais publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país.



Os dados vieram em linha com as projeções de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares.



O ONS também informou que o PIB britânico avançou a uma taxa anualizada de 2,5% no terceiro trimestre, ganhando força em relação ao acréscimo de 1,6% observado nos três meses anteriores. O resultado anualizado é o melhor desde o quarto trimestre de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.